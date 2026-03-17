Cristian Castro lanza indirecta a Luis Miguel

Durante una charla relajada tras uno de sus conciertos, el cantante Cristian Castro fue cuestionado sobre las celebridades que guarda en su lista de contactos. Entre bromas, el intérprete sorprendió al asegurar que tiene el número de Luis Miguel y que incluso suele molestarlo con una propuesta muy clara: colaborar musicalmente. “Tengo el del Luismi... lo molesto. ‘Oye, Luismi, canta conmigo’”, comentó entre risas, lo que de inmediato provocó reacciones entre los asistentes y en redes sociales.

El comentario, aunque hecho en tono divertido, desató especulación entre los fans sobre la posibilidad de una colaboración entre dos de las voces más conocidas del pop en español.

La declaración también reavivó el debate que desde hace décadas rodea a ambos artistas. Desde los años noventa, los seguidores han comparado constantemente las carreras de Cristian Castro y Luis Miguel, quienes dominaron el pop romántico latino en diferentes etapas y estilos. Por ello, la simple idea de verlos compartir escenario o grabar una canción juntos rápidamente encendió la imaginación del público.

Por ahora, la invitación quedó como una broma-indirecta lanzada públicamente.