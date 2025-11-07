Cristian Castro llegará al altar con Mariela Sánchez, según dijo en su visita a Argentina, donde concedió una entrevista en la que reveló que su novia y él acordaron casarse por lo civil y la iglesia casi arrancando el 2026, para ser exactos, el próximo 2 de febrero.

Castro, a quien se le conoce como “El Gallito” y ha pasado por tres matrimonios, dijo que ya empezó a tomar los cursos prenupciales; entre risas mencionó: “Estamos en onda religiosa, estamos aprendiéndonos bien El Credo, está difícil”.

Además, comentó que está haciendo todo lo necesario para casarse y aseguró que busca ser una buena pareja para Mariela, pese a que otros especulen lo contrario. “Estoy haciendo buena letra con Mariela y cumplir como novio, aunque todos piensen que soy medio mal novio”, bromeó el famoso.

Tras casi dos años de relación intermitente, el cantante de 50 años llegará al altar con la empresaria argentina en el lugar de donde es originaria la novia. Su historia de amor ha acaparado la atención desde sus inicios a finales del año 2023, atravesando por dos rupturas: una en febrero y otra en mayo de 2024.

A pesar de los escándalos, decidieron retomar su relación y se encuentran en los preparativos de la boda en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba.