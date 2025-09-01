Cristian Castro quiere casarse

El anuncio de Cristian Castro sobre su próxima boda ha generado revuelo en el mundo del espectáculo. El cantante mexicano, reconocido por su trayectoria en la música pop y las baladas románticas, sorprendió al revelar que planea casarse con Mariela Sánchez el próximo año.

El cantante compartió la noticia poco antes de su presentación en la Feria Potosina, luciendo un traje blanco y el cabello teñido de rubio. Durante la conversación, su pareja Mariela estaba con él y afirmó que subiría al escenario como corista.

Sin embargo, cuando el reportero de De primera mano le preguntó si existen planes de boda, el cantante no solo confirmó la noticia, sino que habló de la fecha y el posible lugar del enlace. “Sí, claro que sí (hay planes de boda) nos casamos este 2 de febrero. Así que estamos afinando los detalles, lo tenemos que hacer acá en la de Guadalupe, ¿verdad? En la Basílica (de Guadalupe)“, dijo Cristian.

Aunque evitó profundizar en los detalles de la relación entre Mariela Sánchez y su familia, sí destacó el apoyo que su madre ha brindado a su pareja y manifestó su deseo de que la noticia la haga feliz. “Ojalá que mi mamita esté contenta. Y, obviamente, agradecido con ella porque apoya mucho a Mariela”, explicó el artista.