Tras declararse “experto en no hacer nada”, Cristian Castro regresa a la música. El intérprete visitó el programa Despierta América junto a su prima Fernanda para hablar del tema principal de la telenovela Los hilos del pasado, pero también para demostrar que su etapa de inactividad quedó atrás.

Hace unos días se revivió la polémica por sus declaraciones de 2020, cuando aseguró que “no hacía nada” y que podía enseñar al mundo cómo lograrlo. Al respecto, Castro explicó entre risas: “Hacer nada es pensar ‘sigo en pandemia, estoy en pandemia’, y ponerte en un estado inexistente. Tu mente tiene que estar en un estado inexistente”. Y agregó: “Es así como no existir, no estar en ningún lugar… pues nada, sencillamente estás en la nada, sobre todo estás pandémico”.

Pero ahora, Cristian está en otra etapa. “Contentísimo porque me invitó Fernanda. Estoy feliz de participar en un proyecto tan familiar y hermoso”, externó sobre el dueto. Además, adelantó que tiene nuevo material discográfico. “Sí, tengo un nuevo disco… se llama ‘Nada’”, bromeó.

Castro también reveló que su productor es Eduardo Cabra, hermano de “Residente”, y de paso contó que ellos preparan su regreso a los escenarios. “Creo que se vuelven a unir para hacer otra vez lo de Calle 13… Ojalá no lo haya dicho yo por primera vez”, dijo al percatarse de su imprudencia.