Cristian Castro acaba de retomar su relación con la argentina Mariela Sánchez, pero la polémica ahora es por las preferencias sexuales del Gallito feliz, pese a que siempre ha dicho que no es gay, aunque sí tuvo un romance con una trans de nombre Clarita Kim.

Ahora, con su amor renovado, fueron entrevistados en Ventaneando para confirmar a Pati Chapoy, titular del programa, que estaban más dispuestos y enamorados para salir adelante como pareja.

Incluso, mencionaron estar emocionados por recuperar la relación con Verónica Castro, quien está distanciada de su hijo, pero en su momento tuvo un encuentro con ellos. Ahora, al parecer, buscan ir más allá para darle mayor compromiso a su relación y puntualizaron que hasta están hablando de boda.

Sin embargo, llamó la atención que Cristian mencionó a los amores del pasado por el tema de los celos, aunque al referirse a los suyos lo hizo en masculino y esto desató comentarios sobre su orientación sexual. “Nos enojamos mucho por los ex, yo de los ex, ella de los míos, de las mías. Hablábamos mucho de eso, celos, pero creo que ya estamos mucho más tranquilos”, contó.

El cantante intentó aclarar, con mucho énfasis, que no es gay. “Creo que con toda esa especulación acerca de mi sexualidad queda claro que no. Nunca fui y nunca seré ‘gay’. Ustedes pueden revisar todas las novias que he tenido. He tenido 50 mil, 500 novias, ¡todas mujeres!”, señaló.