¿Cristian Castro tiene nueva novia?

Cristian Castro ofreció un concierto en el Auditorio Nacional. El cantante no llegó solo, pero tampoco en compañía de Ángela, la joven con la que fue captado hace 15 días y con la que, confesó, estaba saliendo. Esta vez apareció con otra acompañante, misma que aplaudió y coreó sus canciones durante todo el show.

El intérprete de “No hace falta” se encuentra en medio de su gira, titulada Nada... Solo Éxitos Tour. A su llegada al recinto, minutos después de la hora en que estaba programado el inicio de su show (8:30 p.m.), la premura evitó que Cristian se detuviera a atender a los medios de comunicación, con los que conservó al término de su presentación.

Al cerciorarse que se encontraba con otra mujer, los medios de comunicación lo cuestionaron acerca de qué es lo que había ocurrido con su vínculo con Ángela y, un poco abochornado, por el hecho de que había otra joven a su lado, pidió a sus entrevistadores que hicieran honor a su profesión e investigaran. “¿Quieren verla, condenados? Pues, oigan, hagan su trabajo. Oigan... investiguen”, reiteró.

Además, habló de otra de sus exnovias, Mariela Sánchez, quien, cuando el cantante comenzaba a interesarse en reanudar sus estudios de secundaria y estudiar la preparatoria, fue quien se encargó de buscar el instituto ideal para inscribirlo.