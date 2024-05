Tanto Yuri como la artista plástica Ingrid Wagner reaccionaron a la reconciliación conformada hace unos días de Cristian Castro con Mariela Sánchez, a quien calificaron de controladora.

En entrevista con Ventaneando, le preguntaron a la cantante su opinión sobre ele reencuentro de la pareja. “Yo no lo creía, me lo mandó una fan, me dice ‘mana, prepárate…’. Cuando voy a ver qué dice mi amiga, dije ‘ay, regresó, ay, Cristian, no tienes llenadera’”, declaró Yuri.

Al describir a Mariela, se refirió a ella como una mujer controladora, y la comparó con Ingrid Wagner, quien fue novia de Cristian por apenas unas semanas. “(Mariela Sánchez) es más fuerte, más colérica, controladora... La otra chica (Wagner) que estuvo ahora, también me cayó muy bien, muy linda, más relajada; ella no se metía en nada, ella toda sonriente”, explicó.

A Yuri le preocupa que la química con Castro desaparezca en los shows, pues aseguró que empresarios están pidiendo más fechas de la gira conjunta, aunque le tranquiliza que el manager del intérprete de “No podrás” le da sus buenas regañadas.

Esto no habría sido del agrado de Ingrid, pues según internautas, Wagner lanzó un misterioso mensaje a través de sus redes sociales, que usuarios consideran como una indirecta para Castro. “¡Viva el amor! ¡Solo me permito tener buenos sentimientos! Dichoso aquel que sabe amar... Lo entiendo todo”, Ingrid Wagner.