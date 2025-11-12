Cristian y Mariela rompen su noviazgo

Mariela Sánchez, ahora exnovia de Cristian Castro asegura que esta vez sí es el truene definitivo con el cantante con quien estaba comprometida desde hace unos meses, y aunque la pareja aparecía por todos lados enamorada y gritando su amor y su próxima boda a los cuatro vientos, una infidelidad del cantante habría sido la causa de este nuevo truene.

Mariela, que siempre estaba en contacto con los clubs de fans de Cristian Castro, habría sido, sin querer, en enlace entre Cristian y su nueva conquista, pues después de un partido de futbol que el artista tuvo con un grupo de fans en Córdoba, Argentina, el hijo de Verónica Castro había dejado a Mariela por irse con una fan que lo habría cautivado desde el primer momento.

Primer tropiezo

La primera vez que Cristian Castro y Mariela Sánchez terminaron, la empresaria inmobiliaria estalló contra el cantante y hasta con la madre de este, despotricó contra ambos y la polémica rodeo a la pareja durante algún tiempo, pues terminaron en medio del escándalo y versiones de un episodio violento entre ellos.

Tras la reconciliación, Mariela y Cristian aseguraron que los malos momentos y malos entendidos habían quedado atrás, y que la boda esta vez sí iba en serio, sin embargo, un nuevo desliz de Cristian habría sido la causa del punto final entre ellos.

Así lo aseguró Mariela, quien dijo se dijo agradecida por lo vivido con el cantante mexicano y afirmó que esta vez sí es definitivo el truene, así lo expresó en unos mensajes de texto enviados al programa Sale el Sol.

En la cuenta oficial de Mariela ya no hay fotos con Cristian, aunque sí varias con Verónica Castro, la que iba a ser su suegra.