Clara y directa como siempre lo ha sido, Yuri manifestó que no hay amistad con Cristian Castro, así lo manifestó horas antes de que la cantante ofreció el penúltimo concierto al lado del hijo de Verónica Castro en Monterrey.

En su encuentro con los medios, donde la jarocha develó una placa por los ocho sold outs que ha dado en la Arena Monterrey en los últimos diez años, declaró una de las razones por las que terminó antes de lo previsto la gira al lado del llamado “Gallito Feliz”.

“No somos amigos. Tú me dices ‘amigos’, Mijares, Pandora… Cristian y yo somos compañeros de trabajo, pero el amigo es ‘vente, vámonos a tomar una copita, vámonos a comer, oye, ¿cómo estás’, ¿no? Cristian y yo no somos amigos, somos compañeros. No es porque me caiga gordo o me peleé, sino porque hay artistas que son más comunicativos, que les gusta más compartir, a él no le gusta mucho eso, él es más serio”, asegura.