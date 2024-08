¿Cristiano y Georgina se casaron?

Cristiano Ronaldo levantó sospechas de que pudo haberse casado en secreto con Georgina Rodríguez. El jugador de fútbol, de 39 años, apareció en un nuevo video de la marca Whoop y pareció referirse a su novia como su esposa.

Su historia de amor comenzó en 2016, cuando Georgina era vendedora en una tienda de Gucci y el astro del futbol pidió que cerrarán el establecimiento para hacer unas compras junto a su hijo mayor. De hecho, ambos han declarado que fue amor a primera vista.

“Lo más importante no es lo que haces, sino lo que tienes que hacer”, dijo el futbolista mientras hacía un recorrido por el gimnasio de su casa. “Cuando no estoy entrenando en el club, me gusta trabajar con mi esposa en casa”.

El famoso añadió: “Puedo empujarla y ella puede empujarme también”. El comentario generó una ola de reacciones en redes sociales. La revista People se puso en contacto con el publicista de Ronaldo, quien aseguró: “En este momento, no tengo conocimiento de si Cristiano está casado o no con Georgina”.

Esta declaración llega después de que Cristiano Ronaldo compartiera una foto familiar durante sus vacaciones en Arabia Saudita. El jugador del club Al Nassr de la Saudi Pro League posó junto a sus cinco hijos y Georgina Rodríguez paseando en un yate.