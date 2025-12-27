Asus 19 años, la Operación Triunfo de Cristina Lora no comenzaba el día que pisó la Academia de OT, en septiembre de 2025. La última ganadora del talent show musical más influyente de la historia de nuestro España llevaba persiguiendo el sueño de ser artista desde, prácticamente, el día de su nacimiento: el 2 de septiembre de 2006, cinco años después de la histórica primera generación del formato producido por Gestmusic.

La pasión de Cristina Sánchez Lora por las tablas y el espectáculo despertaba en el colegio de su municipio sevillano natal, Mairena del Aljarafe, donde siempre se han promovido las artes escénicas. Fue por ello que a los seis años pidió a sus padres que le apuntaran a claqué y a teatro, después de que su familia fuera testigo, en el hogar, de sus primeros compases como artista.

Con una clara vocación y amor por la música, Cristina Lora ha ido creciendo como profesional del escenario en los últimos años, siendo su victoria en Operación Triunfo 2025 el culmen de toda una —breve y disciplinada— vida dedicada a cumplir sus sueños. No obstante, la sevillana no era una desconocida para muchos espectadores de Andalucía, como a continuación repasamos.

Promesa infantil en Canal Sur

Al igual que el miembro del jurado de OT 2025, Abraham Mateo, Cristina formó parte del recordado Menuda noche de Canal Sur, durante dos temporadas. A los 8 años, comenzó a demostrar su carisma ante la cámara en el formato infantil que presentó Juan y Medio en la televisión pública andaluza, que también sirvió de cantera a Ana Mena.

Fue precisamente en dicho programa donde coincidiría con Chenoa, Natalia Rodríguez, Edurne y Pablo López, exconcursantes de Operación Triunfo, y con otros artistas de la talla de Antonio Orozco, Pasión Vega o Pastora Soler, como invitados. Posteriormente, también pasó por los formatos Mi familia es la mejor y Aquí como en casa, ambos de Canal Sur.

Su debut a nivel nacional lo daba de la mano de Isabel Pantoja, a los 13 años. En la primera edición Idol Kids, donde la tonadillera participó como miembro del jurado, Cristina daba el salto a Telecinco. Quedando eliminada en la semifinal cantando “Faith” de Ariana Grande, la joven consiguió el pase directo a la semifinal con una versión de “Billie Jean” de Michael Jackson. Un año después, era rescatada por Canal Sur para participar en la tercera edición de Tierra de talento. “Vivo para el arte, en general”, así se presentaba en el talent show presentado por Manu Sánchez, apuntando que, para ella, “la vida es un musical” en el que “canta, baila e interpreta”. “Es un torbellino”, reconocía su padre, Luis Miguel.

Fue en su gala de admisión en el programa de talentos donde Cristina lograba deslumbrar a los miembros del jurado con una actuación de la canción “Call me maybe”, en la que también demostró sus habilidades para el claqué. Tras ganar la primera gala, la joven continuó sorprendiendo a la audiencia con el musical Mamma Mia! y otras interpretaciones, acabando como finalista de la categoría infantil del concurso. Después, la joven vivió una etapa alejada de los focos televisivos… pero no de los escenarios. Tuvo que esperar a los 15 años para presentarse a la compañía musical sevillana La barbarie, donde se convirtió en su actriz más joven. Hizo una gira por los teatros de toda España durante 5 años, representando más de 20 papeles distintos entre ensamble y protagonistas (Ariel de La sirenita, Miguel de Coco o Mirabel de Encanto).

Fan antes que concursante

Era en el año 2017 cuando conocía el formato que marcaría su vida: Operación Triunfo. Con el renacer de la emisión en Televisión Española, tanto ella como su hermana se volcaban por completo en la nueva generación que reinició la historia del talent show en la pequeña pantalla, gracias también a su padre, fan del programa desde su nacimiento en 2001.

Convirtiéndose en una experta de este programa y sus ediciones posteriores, Ana Guerra fue su concursante favorita de OT 2017. Asimismo, acudió a los conciertos y firmas de los rostros más destacados de la edición, como Amaia, Aitana, Alfred o Miriam, escuchando la música y los temas que iban lanzando todos los concursantes y aspirando a convertirse, algún día, en uno de ellos.

El apoyo de la audiencia no tardó en llegar. Cristina Lora se convertía en la concursante que más veces lograba el título de favorita en el concurso: hasta en tres ocasiones, siendo la primera y última favorita de los espectadores. Tal ha sido su aplomo y carisma en el escenario que los miembros del jurado llegaron incluso a señalar su ‘perfeccionismo’ sobre el mismo, animando a “soltarse más” en directo. En su paso por la Academia, su amistad con Laura, Carlos y Judit ha marcado gran parte de su participación en el programa de Prime Video, sufriendo las expulsiones de cada uno de ellos.

En la recta final, su compañero Tinho se convertía en uno de sus inesperados últimos aliados, por su parecido sentido del humor, además de formar un entrañable trío con Olivia y Claudia Arenas. La sevillana se impuso un último reto: cantar en un idioma que no dominaba. Dando clases online de italiano durante su última semana en OT 2025, Cristina deslumbró a la audiencia con el tema eurovisivo “La noia”, con el que Italia se presentó al Festival de la Canción en el año 2024.

Con un destacado 46.3 % de los votos, se proclamó vencedora de Operación Triunfo 2025, con Olivia (30.1 %) y Tinho (23.6 %) ocupando la segunda y tercera posición.