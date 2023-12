Cristina reposará en un lugar cálido

Los velorios se llevaron a cabo en Gayosso de Félix Cuevas. Cortesía

“La vamos a cremar y llevaremos los restos a un lugar cálido. A ella le gustaban mucho los lugares cálidos. No la playa porque no le gustaba el mar; le gustaba verlo, pero no meterse. Puede ser un lugar donde haya sol, donde crezcan plantas. Podría ser un bosque, no lo hemos pensado, tiene que ser un sitio donde haga calor”, dijo Laura Emilia Pacheco, durante el velorio de su madre, la periodista y escritora Cristina Pacheco, quien falleció el 21 de diciembre, a las 2 de la mañana en punto.

“Se fue tranquila y se fue luchando de una manera verdaderamente increíble. Los doctores y las enfermeras no podían creer cómo enfrentó un cáncer tan agresivo y tan rápido de una manera tan frontal. Finalmente, ella hizo lo que quiso y se fue tranquila”, señaló.

Estas últimas semanas fueron difíciles —continúa Laura Emilia—, sobre todo tras haber renunciado, por problemas de salud, a sus principales proyectos: sus dos programas en el Canal Once, Aquí nos tocó vivir y Conversando, referentes de la televisión mexicana y el periodismo cultural, y su columna “Mar de historias” en La Jornada.

Detalla, además, que, a sus 82 años, Pacheco seguía activa: “La gente le preguntaba si anunció su retiro era porque ya estaba cansada o si ya se quería jubilar. Dos palabras que mi mamá detestaba eran jubilación y cansancio. Si no hubiera estado enferma, nunca habría abandonado los espacios que adoraba; si hubiera vivido 500 años, 500 años hubiera seguido trabajando”.

¿Habrá homenaje en Bellas Artes?

Sobre algún homenaje por parte de autoridades, Secretaría de Cultura o Canal Once, explica que es algo indefinido aún. “Fue un día complicado, un día de trámites. Es probable que me hayan hablado y que yo no contestara. Aún no puedo decirlo, pero me imagino que sí”, expresó. “Me siento desolada, con una sensación de orfandad que no conocía. Cuando murió mi padre sufrí mucho. Me dolió mucho. Tampoco imaginaba que perder a mi madre fuera absolutamente devastador. Es devastador”.