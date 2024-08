Cristina Rodlo se prepara para dirigir

Cristina Rodlo debutará en la dirección de cine con un drama, tomará esa responsabilidad tras una experiencia actoral de 15 años en los cuales contabiliza producciones mexicanas y extranjeras como Perdida, Halo y Nadie saldrá vivo de aquí.

La coahuilense prepara Sin decir adiós, proyecto que ya cuenta con los recursos financieros necesarios y cuyo elenco está definiendo para comenzar a prepararlo en los siguientes meses. “Es como un drama muy personal, cercano a mi familia. Siempre tuve el interés de dirigir, escribí esta peli hace seis años cuando me mudé a Estados Unidos; ahora voy a pasar al otro lado de la cámara”, dice.

Con ello, Cristina suma su nombre a otros actores que ya se sentaron en la silla de director, sin abandonar su carrera en los sets, como Diego Luna, Ana de la Reguera, Gael García Bernal y Demián Bichir. “El actor tiende mucho a decir ‘es que no me llega el proyecto que quiero’ o ‘no estoy haciendo lo que quiero hacer’ y como yo me cansé de eso pues es crearme oportunidades a mí misma. Afortunadamente tenemos en México un incentivo fiscal (Eficine) que apoya todo esto y entonces fue apostarle a eso y ya viene ahora la dirección”, subraya.

La idea es arrancar la preproducción en otoño, por lo que ahora tiene en mente trabajar lo que le permita la actuación, antes de meterse de lleno en el nuevo “bebé”.

Dirección

“No voy a actuar, solo a dirigir. Ya tengo casi el elenco confirmando, se está armando muy padre todo y estoy contenta de desarrollar mis proyectos”, expresa.

Rodlo inició su carrera actoral en 2008 con un cortometraje llamado Verano 79, dirigido por el también actor Rodrigo Oviedo, para luego participar en series como Fortuna y El Vato, así como los filmes Juego de héroes y la versión estadounidense de Miss Bala, al lado de Gina Rodríguez (Jane the Virgin).

Este año se le ha visto en la película futbolera El juego bonito, como uno de los personajes principales, y la serie Tengo que morir todas las noches, en la cual interpreta a una cantante que debe ocultar sus preferencias sexuales, ante presiones de empresarios.