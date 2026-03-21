Cristina Rodlo

Cristina Rodríguez Lozano nació en Torreón, Coahuila, México. Participó en una producción teatral a los 11 años y desde ese momento decidió que quería ser actriz. Tras asistir a audiciones en Monterrey para una plaza en la American Musical and Dramatic Academy (AMDA) de Nueva York, a Roldo le ofrecieron una beca, sólo para que sus padres le dijeran que era inasequible. Buscó sin éxito el patrocinio de empresas locales, pero finalmente encontró a un político local que accedió a financiar el costo de su formación, por lo que, a los 18 años, dejó México para aprender interpretación en la AMDA de Nueva York

Después de graduarse en la AMDA, Rodlo regresó a México, ya que le aconsejaron que “no parecía lo suficientemente mexicana” para conseguir papeles latinos estereotipados en los Estados Unidos de la época. Rodlo forjó una exitosa carrera en su país, apareciendo en las series El Vato y Vuelve temprano, entre 2016 y 2017, consiguiendo finalmente una nominación a mejor revelación femenina en los premios Diosas de Plata de 2016, por su interpretación de Jackie Ramírez en la película de 2015 Ladrones.

El salto a Hollywood

En 2019, Rodlo irrumpió en la televisión estadounidense con papeles como la Suma Sacerdotisa de la Muerte, Yaritza, en la serie de Amazon Prime Too old to die young de 2019, y como Luz Ojeda en el drama histórico de AMC The Terror. Ese mismo año, Rodlo interpretó a Suzu en el remake de 2019 de Miss Bala, con la coprotagonista Gina Rodríguez.

En 2020, se unió al reparto inaugural de 68 Whiskey para interpretar a la médico del ejército Rosa Álvarez, en una serie de televisión de comedia-drama militar estadounidense (supuestamente similar a M*A*S*H) producida por Ron Howard.

Protagonista, directora y guionista

En 2021, interpretó el papel principal en la película de terror dirigida por Santiago Menghini Nadie sale con vida, junto a Marc Menchaca. La película se rodó en Bucarest, Rumanía, durante la pandemia de covid-19.

En 2022, se unió al reparto en el papel de Talia Pérez para la segunda temporada de Halo, junto al también debutante Joseph Morgan. En 2023, interpretó a Aída en Tengo que morir todas las noches, una serie sobre la cultura LGBT de 1980 en México.

Rodlo ha demostrado una capacidad camaleónica para habitar historias muy distintas, desde el suspenso hasta la épica espacial. Además de su talento interpretativo, ha mostrado un firme compromiso con proyectos de relevancia cultural. En 2024, fue honrada con el Premio Aura al Talento Hispano Internacional, reconociendo su impacto global.

El 2025 marcó un punto de inflexión en su carrera al debutar como guionista y directora con su ópera prima, Sin decir adiós. Este paso hacia la creación total se reafirmó en 2026 con el estreno en competencia en el Festival de Sundance de la cinta Ha-chan, shake your booty. Hoy, Cristina Rodlo no solo es una actriz de élite, sino una cineasta integral que escribe, produce y dirige su propio camino cinematográfico.