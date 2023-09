Este fin de semana Yuri se presentó en concierto, la cantante sorprendió a sus fanáticos subiendo a Wendy Guevara al escenario, motivo que desató las críticas en redes sociales, pues la jarocha se ha visto envuelta en más de una ocasión en polémicas por sus comentarios tachados de homofóbicos y transfóbicos.

Tras invitar a la “Perdida” al escenario, la cantante veracruzana aseguró que dicha invitación no era para reivindicar nada, sino para expresar su admiración por la influencer. “Aunque digan por ahí, porque yo sé que tú anunciaste que venías aquí, que ‘ay, mira, Yuri se quiere reivindicar’. No. No. A ver…”, dijo Yuri.

Yuri también aprovechó para felicitar a Wendy por su reciente triunfo en La casa de los famosos y por ser una persona “carismática y autentica”. “Quiero que sepas algo, te quiero felicitar porque siempre fuiste auténtica, porque eres una mujer especial, porque yo sí te quiero mucho a ti”, dijo Yuri.

Sin embargo, en redes las opiniones divididas no se hicieron esperar, pues así como muchos apoyaron el gesto de la cantante, muchos otros cibernautas y miembros de la comunidad LGBT+ recordaron algunos de sus comentarios y declaraciones calificadas como homofóbicas, por lo que acusaron a la jarocha de ser una “hipócrita” y solo buscar limpiar su imagen. Esto debido a que la ganadora de reality de Televisa es una mujer transexual.

Algunos otros incluso acusaron que Televisa está utilizando a Wendy Guevara para limpiar la imagen de Yuri.