Lupillo Rivera se ha convertido en el blanco de fuertes críticas y ataques por parte de los usuarios de las redes sociales, quienes reprueban por completo que durante su estancia en La casa de los famosos esté revelando detalles íntimos de la breve relación que sostuvo con la cantante Belinda.

Han pasado más de dos años desde que se dio a conocer el romance que existió entre ambos artistas y que, aunque solo duro seis meses, fue tan significativo para Lupillo que no solo decidió tatuarse el rostro de la rubia en uno de sus brazos; sino, que sigue recordando lo que vivieron hasta la fecha. Tanto es así que, en una plática reciente que el llamado “Toro del Corrido” sostuvo con sus compañeros del famosos reality de Telemundo, decidió contar cómo fue la primera vez que estuvieron juntos.

El estadounidense y la española se conocieron en 2019, cuando participaron en La Voz… México de TV Azteca; según Lupillo, en ese entonces Belinda tenía una idea completamente equivocada de él, pues lo tachó de machista, fue entonces que, pensando en cambiar su opinión y como quedó cautivado con la belleza de la joven, decidió invitarla a salir.

En esa primera cita, contó Rivera, consiguió que ambos pasaran una noche espectacular que habría terminado en un encuentro íntimo. “La llevé a cenar, la llevé a pasear, estuvimos platicando un buen rato y cuando vi que las aguas estaban hirviendo, dije ‘tenemos que apagar las aguas’. En mi mente dije ‘tengo que agarrar y dejar bien marcada la huella’, y fue muy ‘hot’, fue algo espectacular eso”, agregó.

Esas declaraciones le han valido los reproches y las críticas del público, que lo ha señalado de “patán” por hablar de la vida íntima de una de sus exparejas. “¡Qué caballeroso que lo contó todo!”. “Pero no tendrá más cosas de su vida qué contar, ya supéralo, Lupillo”. “Este tipo no conoce el significado de la palabra ‘caballero’”. “Qué barbaridad, no debe estar hablando de ella”. “No es de caballero contar sus intimidades”. “Señor, sea caballero y deje de hablar de ella”. “Las intimidades no se cuentan, ni hombres ni mujeres”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Otra de las cosas que también confesó fue el motivo por el que decidió tatuarse el rostro de la cantante, y más que una prueba de amor lo hizo en honor a su belleza. “Yo siempre quise tatuarme a Marilyn Monroe; para mí ella es la mujer más bella que ha existido, pero luego pensé ‘a ella nunca la besé’”, dijo.