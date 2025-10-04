Critican a Aleks Syntek en redes sociales

El comentario de Aleks Syntek a una foto que compartió su colega, el guitarrista de la banda Molotov, Tito Fuentes, está siendo criticado por usuarios de Instagram, donde Tito compartió una imagen de su rostro tras someterse a una de 12 cirugías. La intervención fue hace un año, y formó parte del proceso de recuperación del artista tras estar durante mucho tiempo, enfrentando problemas de adicciones y descuido físico, mental y espiritual.

Fue en entrevista con Playboy México, donde el músico expresó cómo, algunas malas prácticas cotidianas, causaron el detrimento de su salud. “En realidad estas heridas vienen de algo que no pude controlar y lo actué, lo que sentía , lo emocional, lo psicológico, de lo que es más fácil no ver o no hablar, ¿cómo te sientes?, ¿cómo estás?”, escribió Tito para acompañar la foto.

Fuentes admite que el descuido de sí mismo llevaba 30 años, pero tras estar en coma inducido, todo cambió y decidió retomar su vida en serio. “Al final, es una consecuencia de mis actos, llevó 30 años haciendo lo que se me dé la gana, sin cuidarme, ni física ni emocionalmente, entonces caí en la adicción, el alcoholismo, un montón de cosas muy destructivas por no saber hablarlas o tener tiempo de aterrizarlas”, expresó en la entrevista.

Tito dijo que compartió dicha imagen sin ninguna intención en particular, solo mensajes para sí mismo; agradeció las muestras de cariño y los comentarios de amor que recibió de colegas y amigos.

En contra de Syntek

Aleks Syntek se enoja de que la prensa “saque de contexto” sus declaraciones y, según él, se fomente el hate en su contra; sin embargo, el cantante se sinceró tanto en el Instagram de su colega Tito Fuentes, que sus palabras no fueron del agrado de varios cibernautas que tachan como “fuera de lugar” sus palabras dedicadas al integrante de Molotov. “No sé hermano, pero cuando te toque partir y te cremen nos meteremos tus cenizas y todo mucho hasta el moño en honor al súper Tito”, escribió Syntek; sin embargo la reacción no tardó en llegar:

“Ridículo y fuera de lugar”. “¡Diablos señorito!”. “Pues ya te estás metiendo todo lo que puedes, si no como explicas todas las pende** que hablas y escribes, y ¿qué si te toca partir a ti primero?”. “Hay quienes tratan de defenderte pero tú no cooperas mi perro, y pues así no se puede”, se lee.