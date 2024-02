El regreso de Belinda a la música tiene a sus fans verdaderamente ansiosos, no solo porque han pasado varios años desde que la cantante entrara al estudio para grabar sus propios temas; sino porque ha dejado entrever que este nuevo sencillo, titulado “Cactus”, es una catarsis sobre su mediática relación y posterior truene con Christian Nodal, con quien estuvo por casi dos años.

Fue en agosto del 2020 cuando ambos cantantes sorprendieron al mundo entero al anunciar que estaban juntos y gritar su amor por todo lo alto. El romance iba tan bien que un año más tarde se comprometieron; pero en febrero del 2022, Nodal dio a conocer su ruptura a través de las redes sociales.

Aunque los motivos no se dieron a conocer, los rumores de problemas por diferencias económicas comenzaron a circular y se hicieron más fuertes cuando el músico compartió una conversación con su expareja en la que esta le pedía dinero para cubrir sus gastos y los de sus padres.

Pero el tiempo ha pasado y todo parece indicar que está lista para contar su verdad, o al menos eso es lo que sus seguidores han podido concluir después de las publicaciones que Beli, como es llamada de cariño, ha hecho en sus redes sociales. La primera pista fue el cambio de foto en sus perfiles sociales, ya que eliminó la imagen de cuerpo completo que tenía por una de sus ojos y muy similar al tatuaje que su exnovio se había hecho en el pecho en honor a ella.

Ahora, la artista ha compartido un breve adelanto de su próximo videoclip y en el vuelven a aparecer sus ojos, pero esta vez en “tatuados” en el cuerpo de uno de los modelos. Esta situación ha dividido las opiniones de los usuarios, pues mientras unos apoyan que por fin vaya a romper el silencio, otros coinciden en que debería dejar pasar la página, sobre todo porque Nodal ahora mantiene una relación con Cazzu y hasta recibieron a su primer bebé juntos.

Por si esto fuera poco, la filtración de la posible letra estaría confirmado las especulaciones de que la cantante está dispuesta a tirarle a su exprometido. Fue la influencer Chamonic quien se encargó de dar un primer adelanto de “Cactus” y publicó los primeros versos en su cuenta oficial de Instagram, en los que Belinda habla del sufrimiento que vivió al lado del intérprete de “Botella tras botella”, el polémico tatuaje y hasta el anillo de compromiso que, en su momento, se dijo que valía una fortuna.

“Al final no hay bien sin mal y el dolor se pasará. Yo volví Beli-k. No fuiste lo que esperé de ti. Carajo, cómo me hiciste sufrir. De qué sirvió tatuarte mis ojos pa’ luego borrarlos con otros. Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase me fui”, dice la letra de la canción que estará disponible el próximo 31 de enero, y será entonces cuando comprobemos si en realidad la famosa decidió exponer a su expareja o ya lo perdonó.