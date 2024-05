Una de las nuevas artistas consentidas del público es Lucero Mijares, hija de los cantantes Lucero y Manuel Mijares, ya que con su carisma y talento, en muy poco tiempo se ha ganado el cariño y la admiración de muchos.

Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas para la joven, pues ha recibido fuertes críticas por su apariencia física, a la cuales se han sumado los conductores Eduardo Videgaray y Sofía Rivera Torres.

Recientemente, la hija del intérprete de “Soldado del amor” confesó que al tener un estilo muy poco femenino la han llegado a confundir con un chico, palabras que no pasaron desapercibidas por la pareja y en su programa Qué importa! le lanzó burlas bastante ácidas.

Sofía aseguró que este detalle podría traerle muchos beneficios como el hecho de poder entrar al baño de hombres sin ser cuestionada. “Pero, mira, esto tiene sus ventajas: si hay fila en el baño de mujeres, entras al baño de hombres y nadie te dice nada”, dijo. Mientras que Videgaray agregó: “Ahora bien, puedes jugarlo a tu favor Lucerito: hacer que te paguen como hombre, ¡pero entrar gratis al antro como mujer!”.

Aunque es muy bien conocido el tipo de humor que manejan estos famosos, estos comentarios no fueron nada bien recibidos por los usuarios de internet, quienes arremetieron en contra de los conductores; incluso, algunos pidieron cancelarlos. “Qué esperaban de Sofía Rivera Torres”. “¿Y si los funamos y les tiramos su programa de quinta?”. “Ay, Sofía, por eso nunca te creímos tu discurso feminista en ‘La casa de los famosos’”. “¿Unos señores buleando a una adolescente?”. “¿Qué rayos les pasa?”. “¿En pleno 2024 este tipo de comentarios?”. “Etiquetemos a Lucero y a Mijares, ellos se encargarán de estos conductores”, son solo algunos de los mensajes.

En varias ocasiones, Lucerito ha asegurado que las críticas en su contra prefiere no tomarlas en cuenta y hasta ahora se ha enfocado en su carrera artística; por lo que no ha hablado al respecto. Actualmente, la hija de Lucero participa en el programa Juego de voces, donde ya es una de las favoritas para ganar. Cabe aclarar que esta no es la única vez en la que Videgaray y Rivera Torres se meten en problemas; recientemente se enfrascaron en un pleito con el hijo de “Cepillín” por unos comentarios sobre el famoso payasito.