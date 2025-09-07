Critican a madre de Travis Kelce

La madre del jugador Travis Kelce, Donna Kelce, causó revuelo en redes sociales tras ser etiquetada como colaboradora en un video de Instagram publicado por la comediante Leanne Morgan y postearlo en su propia cuenta.

En el clip, Morgan hace un chiste sobre Taylor Swift, prometida de Kelce, refiriéndose a su “útero ansioso” y a su supuesto deseo de tener un hijo con el deportista. “Le duele el útero y quiere un bebé. Quiere un bebé, y es el momento. Quiere reproducirse con ese grandulón de Kelce”, dice Morgan durante su rutina. Además, acompañó el video con una dedicatoria directa a Donna: “¡Felicidades, chica! ¡Wahoo! ¡Nietos jugando futbol y cantando!”.

Aunque el video en la cuenta de Instagram de Donna fue eliminado poco después, provocó una fuerte reacción por parte de los “swifties”, fans de la cantante. En redes sociales, muchos la acusaron de respaldar un mensaje misógino. “¿Cuándo se volvió aceptable hablar así del cuerpo y la vida personal de otra mujer?”. “Esto no es gracioso, es despectivo y raro”. “Dejamos de llamar ‘criadoras’ a las mujeres en 2025… o no”. “No sé lo que @donnakelce estaba pensando cuando volvió a publicar este video muy despectivo y nada gracioso, no puedo entender”. “Normalmente no me importa lo que hacen los Kelce, pero, joder, es esto tan jodidamente raro y asqueroso”.

Sin embargo, otros usuarios salieron en su defensa, sugiriendo que se trató de un error técnico. Algunos explicaron que es posible aceptar por accidente una invitación como colaborador en Instagram sin revisar el contenido. “La comedia también puede hacerse con respeto. Trevor Noah también es comediante y jamás lo he visto hacer bromas ofensivas sobre mujeres”, comentó una usuaria.

Hasta el momento, Donna Kelce no ha dado ninguna declaración sobre el incidente.