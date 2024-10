Maryfer Centeno, especialista en grafología y lenguaje corporal, ganó popularidad en redes sociales con sus análisis sobre las personalidades del medio artístico más polémicas del momento o situaciones que por alguna u otra razón han desatado controversia en internet. Asimismo, ganó notoriedad en televisión nacional gracias a su colaboración con el programa Hoy y cuenta con un café donde ofrece consultas.

Sin embargo, su éxito se ha visto opacado por críticas hacia su trabajo y consultorio. Incluso, algunos internautas se han lanzado en su contra por “cobrar demasiado baratas” las consultas de grafología que ofrece en su local ubicado en calle Campeche, número 228, colonia Condesa, Ciudad de México.

“Ya no sé ni qué pensar. Estaba viendo unos comentarios que me estaban criticando porque Grafocafé les parece muy barato. ‘Porque está en la Condesa debería ser más caro’. Ha sido mucho esfuerzo mantener el precio desde hace 12 años”, contó en su cuenta de Tiktok.

De acuerdo con la información que compartió Centeno, ha logrado mantener el precio de sus consultas durante más de una década y, aunque se ha cambiado de establecimiento en varias ocasiones, sigue luchando por su proyecto.

“Sentí feo porque yo trato de que todos los servicios que puedo brindar sean sumamente accesibles, que la gente se acerque a la grafología, que la conozca, que la viva. Jamás pensé que alguien se ofendiera porque algo no es caro. Yo creo que el precio es accesible. Yo entiendo que me critiquen por muchas cosas, pero no porque Grafocafé sea barato”, señala.

Las declaraciones de Maryfer Centeno sorprendieron a varios usuarios de la plataforma. Incluso se abrió un debate sobre el precio de las consultas. “Pues esos que se ofenden que paguen mil pesos para que estén contentos”. “Ningún tampón les embona, deberás con esta gente”. “Y si es caro, critican porque sienten que te hacen millonaria”. “Evita hacer caso, quienes te critican ni han ido. Por favor conserva los precios”, fueron algunas reacciones.