El actor Sean Penn nuevamente está dando de qué hablar, esta vez por sus comentarios sobre el fallecido Matthew Perry, conocido por su papel de Chandler Bing en Friends, y quien, a los 54 años fue hallado sin vida en el interior de un jacuzzi en su casa de Los Ángeles el pasado 28 de octubre.

Aunque para todos lo ocurrido fue una lamentable sorpresa, tal parece que para Penn, quien participó en Friends, no lo fue tanto; Perry participó en los más de 200 episodios junto con el resto de “amigos”, interpretados por Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, que vivían en el barrio neoyorquino de West Village.

A la par que hacía reír a la audiencia de Friends, Perry se enfrentó a su adicción a diversas drogas y al alcohol, como relató en 2022 en su libro Friends, lovers, and the big terrible thing.

En su obra, además, escribió que fue ingresado en centros de rehabilitación 16 veces, que solo actuó sobrio en la novena temporada y que fue su colega Aniston la primera que se preocupó por su salud, ya que pese a que no le había comentado nada a nadie, ella se dio cuenta de su adicción.

Sean Penn se encontró con Matthew Perry poco tiempo antes de su muerte, se vieron en el aeropuerto y platicaron del éxito del libro de Perry. “Lo vi hace poco. Ambos estábamos cogiendo un vuelo desde el aeropuerto de Los Ángeles y lo felicité por lo que sabía de su libro”, explicó Sean en entrevista para el programa Piers Morgan Uncensored.

A pesar de que Penn admitió no haber leído lo que escribió Matthew, dijo que el actor era “un tipo talentoso”, pues ya había visto algunas de las entrevistas al respecto. El estadounidense de 63 años reconoció lo trágico de su muerte, pero expresó con sinceridad que la noticia no lo había sorprendido, pues seguramente sus órganos estaban ya muy dañados como producto del ritmo de vida que tuvo en años pasados.

“Parecía estar hablando de ello, lo había afrontado y era muy inteligente y audaz al respecto. Ofrecía generosamente su experiencia a la gente para que fuera útil. Su muerte es trágica, pero no puedo decir que me haya sorprendido mucho. No sé qué dice todo el informe del forense y todo eso, pero sé que había causado mucho daño a sus órganos a lo largo de los años”, expresó.

Su declaración está dando de qué hablar en redes, donde cibernautas lo tachan de insensible. En su momento, Los Angeles Times informó que en el departamento donde murió el actor “no había señales de ningún hecho delictivo”.