Critican a Thalía por nueva canción

Mientras que la incursión de Shakira fue aplaudida por el público, Thalía y su ingreso en el regional mexicano es criticado, tanto que casi le pidieron que mejor “se siente” y deje de seguir lanzando sencillos en el género.

La mexicana dio a conocer su disco A mucha honra, del cual, hace pocas horas lanzó su reciente sencillo titulado “Silencio”, donde de nuevo se oye el estilo sierreño, pero en diversas redes sociales, arremetieron en contra de la también actriz criticando su forma de vestir, bailar y hasta de cantar esta música que, dicen, no le queda.

“Horrenda canción”. “El álbum más feo de toda su carrera”. “¿Se quiere copiar a Shaki con la canción ‘El Jefe’? Nada que ver con la Thalía… Esta linda pero ese ritmo no va con ella”, escribieron seguidores y no seguidores de la intérprete, quienes no dudaron en arremeter contra la cantante al grado de “pedirle”, a través de la publicación en su cuenta oficial de Instagram, “eliminar” su canción.

Incluso, otros fans en sus redes le “suplicaron” regresar a sus “orígenes” dentro del género pop, donde se consagró, con varias melodías de su repertorio, como una de las cantantes más importantes de la música latina.