Critican actitud de Jezzini en TV

Tras encender la alerta en cientos de usuarios por su supuesta desaparición, este martes 9 de septiembre el influencer Jezzini se volvió tendencia por “reaparecer” en el programa matutino Venga la alegría, con un nuevo look.

Al ser entrevistado por los presentadores sobre su paradero, el creador de contenido, con la voz entrecortada, aclaró que fue hipnotizado, que ahora será conocido como “Zzini” y que a la 1:00 p.m. compartiría todos los detalles con sus seguidores sobre dónde estuvo y esta nueva etapa. “Es que hace unas semanas me fui a hipnotizar y cuando estaba en ese estado máximo de relajación escuché un ‘bang’ y una voz me dijo: ‘Zzini despierta, atrévete a ser todo lo que siempre quisiste ser’”, mencionó el famoso.

La polémica surgió cuando sus seguidores, al atender el llamado en redes sociales, descubrieron que la supuesta “desaparición”, se trató de una campaña para lanzarse como cantante. “Bienvenidos a mi ‘Big Bang’”, escribió al compartir una serie de fotos con su nuevo look, sosteniendo un micrófono para enmarcar el lanzamiento de su video musical llamado “Big Bang”.

Ante esta revelación, la reacción de los internautas causó confusión en plataformas digitales, pues si bien, muchos apoyaron su nueva faceta como cantante, otra gran cantidad de usuarios externó sentir decepción al enterarse que la desaparición del influencer fue parte de una estrategia de marketing. “Una total falta de respeto a sus seguidores, ahí todos preocupados porque quizá estaba en depresión”. “Estoy segura de que hubieras tenido un chingo de apoyo sin necesidad de hacer todo ese ‘marketing’ desapareciendo”. “No fue necesario tanto show”. “Chavo, nomás nos hubieras dicho que querías ser cantante y ya”. “Pasó de la gracia, al ‘cringe’ y ahora la pena”, fueron algunas de las reacciones.