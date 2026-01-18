Critican alza de precios en Louvre

“Es injusto”, dice una turista uruguaya sobre el aumento del 45 % en las tarifas para los visitantes de fuera de Europa que deseen ingresar al Museo del Louvre.

Con esta medida, que tiene pocos equivalentes en el resto del continente, los turistas procedentes de fuera del Espacio Económico Europeo (Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega) pagan 32 euros (37 dólares) para recorrer los 73 mil metros cuadrados del museo parisino, es decir, 10 euros (11.6 dólares) más que el precio de los visitantes europeos.

Otros conocidos monumentos de la capital francesa, como la Santa Capilla o la Conciergerie, también tienen desde esta semana tarifas diferentes según la procedencia del visitante.

“Es injusto para los que venimos sobre todo de más lejos, porque estás favoreciendo a alguien que justamente ya está acá y es mucho más barato que para nosotros que venimos de más de 10 mil kilómetros”, se queja Pamela González, de Uruguay, a punto de entrar en el Louvre con su hijo adolescente. “Para nosotros es muy caro el pasaje, es cara la estadía por la diferencia cambiaria y encima a nosotros nos pesas con un 50 % más de costos”, añade. “En otros países no sucede, no nos ha pasado en ningún lado”.

Otros turistas critican esta diferencia de precios para los visitantes procedentes de países con menos recursos. “Si viajo a India, la gente de India paga menos que las personas de fuera, eso es justo, porque tiene menos dinero”, dice la brasileña Marcia Branco. “Pero estoy en París y se supone que es un país rico. Yo vengo de un país menos rico, así que me parece injusto tener que pagar mucho más”.