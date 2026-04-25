Critican entevista del Escorpión Dorado

La reciente llegada de cuatro capítulos especiales de Malcolm el de en medio a la pantalla chica desató una ola de nostalgia que trajo a los actores Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson a territorio mexicano.

Durante su gira de promoción, el elenco participó en el formato de entrevista conducido por el Escorpión Dorado; sin embargo, lo que inició como un encuentro de celebración se transformó en un escenario de fricción mediática.

De acuerdo con informes de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (Emmys), la serie ha mantenido un legado de respeto y sátira social bajo la visión de su creador, Linwood Boomer, una esencia que se vio confrontada por los cuestionamientos del “youtuber” sobre la orientación sexual de los personajes y el supuesto tono “woke” de la nueva temporada.

Dinámica

Durante la charla a bordo del vehículo, el ambiente cambió drásticamente de la nostalgia a la incomodidad cuando el anfitrión interrogó al elenco sobre la identidad de género de los nuevos integrantes y las preferencias de Stevie.

Ante la insistencia sobre si el programa había cedido ante agendas de diversidad, Christopher Masterson respondió con cautela (señalando que no había leído mucho al respecto), mientras que Frankie Muniz aclaró que el programa es simplemente una reflexión de la visión del escritor original.

Masterson, incluso, salió en defensa del personaje de Stevie cuestionando al anfitrión sobre su propia apertura hacia la diversidad, intentando frenar un interrogatorio que muchos seguidores calificaron en redes sociales como inadecuado y fuera de lugar.

La polémica alcanzó su punto máximo cuando Craig Lamar Traylor (quien interpreta a Stevie) utilizó la red social Threads para manifestar su descontento tras enterarse de los comentarios que calificaban su participación como “woke”.