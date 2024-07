En días recientes, la entrevista realizada por la activista Saskia Niño de Rivera a un hombre apodado “El Bart”, uno de los sicarios implicados en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva en 2022, ha generado debate.

Laisha Wilkins se sumó a las críticas, señalando que este tipo de contenidos no deberían mostrar empatía hacia los delincuentes. “Increíble la poca formación de algunos que sostienen un micrófono… Nunca se les sonríe a los sicarios, ni por empatizar para una entrevista. No se utiliza tono romántico para preguntar sobre homicidios y planeación. No es tu cuate, estás interrogando a un asesino sin moral”, escribió.

Aunque Wilkins no mencionó explícitamente a Saskia Niño de Rivera, los usuarios de la red social interpretaron claramente a quién iban dirigidas sus palabras.