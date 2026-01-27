Critican los abusos del ICE

Durante el Festival de Cine de Sundance, las actrices Natalie Portman, Jenna Ortega y Olivia Wilde aprovecharon para denunciar públicamente abusos y violencia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, en medio de protestas y controversia tras un tiroteo fatal en la ciudad de Minneapolis atribuido a agentes federales.

Natalie Portman, quien se encontraba promocionando su película The gallerist en el festival, fue contundente al expresar su postura. “Es un momento realmente devastador para nuestro país. El gobierno federal, y ICE en particular, está siendo muy abusivo y totalitario. Es absolutamente indignante y tiene que parar”, declaró. “Es difícil estar en un lugar así (Sundance) con estos bonitos atuendos y hablando de cine, cuando algo tan horrible está pasando justo a nuestro lado”.

Por su parte, Jenna Ortega, coprotagonista de la misma película, también denunció la situación que rodea a la agencia federal: “La falta de una resolución real o de algún tipo de sanción contra los agentes es increíblemente aterradora y decepcionante de ver por parte de nuestro gobierno”.

Asimismo, Olivia Wilde protestó portando un pin con la frase “ICE out”.