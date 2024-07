Critican nuevamente a Danna

Apenas salió de la polémica por su nuevo nombre artístico y por decir que prefiere la vida en España que en México, Danna volvió a dar de qué hablar. En esta ocasión, la intérprete de “Sodio” afirmó que las personas son infelices por una mala sexualidad, declaración que se volvió viral y provocó reacciones burlonas en las redes sociales.

Sus comentarios fueron parte de una entrevista en el canal de Youtube Podium Podcast, de la actriz y diseñadora de modas española Vicky Martín Berrocal. En la charla, Danna expresó que “la gente infeliz es porque no tiene sexo”.

Ante la sorpresa de la entrevistadora, quien preguntó si estaba totalmente convencida de ello, Danna respondió con seguridad. “Convencida. El mal sexo se ve a distancia. Cuando se tiene una buena vida sexual, uno vive feliz”, respondió.

Además, la mexicana enfatizó que la sexualidad no está necesariamente vinculada a tener una relación con un hombre. “La sexualidad al final no tiene nada que ver con un chico. Es consigo misma... La sexualidad es justo ‘embrace your femininity’, ¿sabes? La feminidad y la sexualidad de la mujer vienen antes de una pareja”, declaró.

También defendió la importancia de hablar abiertamente sobre el sexo. “No hablar de sexo es hacernos parte del problema, y creo que es muy importante, es importantísimo”, destacó.