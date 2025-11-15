Critican que Yeri Mua llegue al Auditorio

La influencer y cantante veracruzana Yeri Mua sorprendió a sus seguidores al anunciar su primer concierto en el Auditorio Nacional. Sin embargo, el anuncio no tardó en dividir opiniones en redes sociales, donde las críticas y los comentarios de apoyo se mezclaron por igual.

En la imagen promocional del evento, se observa a “La Bratz Jarocha” de espaldas, mirando hacia las butacas del emblemático recinto mientras las cortinas del escenario se abren, simbolizando su llegada a uno de los escenarios más importantes del país. La cuenta oficial del Auditorio confirmó la fecha: 19 de abril de 2026.

“¡Traka! Yeri Mua cumplirá un sueño más en nuestro escenario”, escribió la institución en sus redes. Pero el anuncio generó una ola de reacciones, muchas de ellas con críticas hacia la intérprete: “Ya cualquier nacada está en el Auditorio Nacional”, “¿Listos para ir a escuchar puras grabaciones de puro auto tune y nada en vivo?”, “Este tipo de eventos deberían aprovechar para esterilizar y desparasitar”, escribieron.

Pero dentro de estas reacciones, hubo una que fue contundente: “Hace años, para presentarte en el Auditorio Nacional tenías que ser un consagrado, tipo Luis Miguel, Juan Gabriel, Vicente Fernández, Rocío Dúrcal... no cualquiera se presentaba, ahora solo falta que vendan licuachelas, dorilocos y azulitos”.