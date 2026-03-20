Critican show de Christina Aguilera

Christina Aguilera regresó a México como parte de su XTINA Live Tour. Su concierto había generado gran expectativa entre sus fans quienes esperaron casi siete años para volver a verla; sin embargo, terminó por desilusionarlos.

La cantante se presentó en el Palacio de los Deportes, y pronto, lo que debió ser una noche inolvidable se convirtió en fuertes críticas. Y es que Christina no solo arrancó con casi una hora de retraso, sino que ese mismo tiempo fue lo que duró el espectáculo.

En cuestión de minutos, los usuarios llenaron las redes con comentarios en los que expresaban su inconformidad pues consideraron que el show fue insuficiente, sobre todo si lo comparaban con el precio de los boletos. “Una hora de concierto, esperaba más”. “Me sentí estafado, tardé más en llegar que lo que cantó”. “Un show de una hora en el que canta 33 minutos. Penosísimo”. “Imagínense pagar 5 mil pesos por ver a alguien cantar 50 minutos y sin ganas”. “Mi hermoso Paul McCartney da conciertos de 3 horas, con 83 años. Christina Aguilera tiene 45 años y, pues, tiene salud”, son algunos de los mensajes que se pueden leer.