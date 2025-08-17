Críticas a Dalilah Polanco no cesan

El incidente, ocurrido rápidamente se viralizó en redes sociales y provocó una fuerte reacción entre los seguidores del reality. Según los televidentes, el comentario de Dalilah Polanco habría hecho eco de una conversación previa en la que Mar abrió su corazón frente a Alexis Ayala, Guana y la propia Dalilah, relatando el fallecimiento de su papá y del padre de su esposo debido al covid-19. Durante ese intercambio, Mar confesó que, cada vez que ve una mariposa, siente que sus seres queridos vienen a visitarla.

Horas después, al ver una mariposa dentro de La casa de los famosos México 2025 comentó que llamaría a Mar “para avisarle de la presencia de su papá”. Aunque para algunos el tono pudo ser de broma, la mayoría de internautas lo interpretó como una burla hacia el dolor de su compañera.

Los más repudiados

Este incidente coloca a Dalilah Polanco en una lista de habitantes que, temporada tras temporada, han pasado de ser figuras queridas a blancos del repudio. En la primera entrega, personalidades como Bárbara Torres, conocida por su papel de Exelsa en La familia P. Luche, quedaron marcadas por su polémico comportamiento. En la segunda, nombres como Ricardo Peralta, Aracely Ordaz “Gomita” y Mariana Echeverría perdieron relevancia mediática.

En la actual temporada de La casa de los famosos México 2025, otras celebridades también comienzan a ser señaladas, como Ninel Conde, quien es acusada de manipular a las habitantes más jóvenes, mientras que Facundo recibe críticas por “haber perdido la chispa” que lo caracterizaba.

Si bien Dalilah Polanco no ha hecho declaraciones públicas sobre la controversia, el episodio ya alimenta la conversación en redes y pone en riesgo su imagen dentro y fuera del programa. Los espectadores ahora se preguntan si el comentario será expuesto en la dinámica de Noche del Cine, lo que podría intensificar el conflicto con Mar Contreras.