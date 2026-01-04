Los Critics Choice Awards son unos premios anuales otorgados por la Critics Choice Association (CCA), una organización que reúne a críticos de cine y televisión de Estados Unidos y Canadá. Su objetivo es reconocer lo mejor del cine y la televisión del año desde la perspectiva de la crítica especializada. Por esto mismo, esta ceremonia suele ser reconocida como una de las más inclusivas y variadas en el registro de obras que no solo son comerciales, sino también de autor o independientes.

Estos premios surgieron en 1995 y, con el paso del tiempo, se han convertido en un termómetro importante de la temporada de premios, sobre todo porque desde 2019 son apenas la segunda ceremonia en arrancar a esta temporada, que eventualmente llega a los Óscar, Emmy, etcétera. Y aunque no tienen el mismo peso histórico que la Academia, sí gozan de gran credibilidad por estar basados en la opinión profesional de críticos y periodistas culturales.

¿Cuándo y dónde son los Critics Choice Awards 2026?

Los Critics Choice Awards 2026 se llevarán a cabo en el Barker Hangar del Aeropuerto de Santa Mónica, California a las 17:00 horas del centro de México, con su tradicional alfombra roja y posterior ceremonia de premiación (de 18:00 a 21:00 horas).

Nominados a los Critics Choice Awards 2026

Este año, los reconocimientos Critics Choice sumaron en total 23 categorías para cine y 21 para televisión. De entre ellas, la película más nominada fue Pecadores con 17 oportunidades y Una batalla tras otra, con 14. Le siguen Frankenstein con 11. En cuanto a las series, la más nominada es la producción de Netflix Adolescence, seguida por Nobody wants this, con seis y cinco nominaciones respectivamente, luego están Severance y The Pitt, con cuatro.