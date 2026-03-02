Cronistas son defensores de la memoria

La maestra Sofía Mireles Gavito asumió la presidencia de la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas (Acech), luego una votación vía boletas celebrada durante XVII Asamblea General Ordinaria de la agrupación cultural.

Un par de semanas después de tomar protesta, la cronista del municipio de Tonalá charla con Cuarto Poder sobre esta nueva encomienda y da detalles sobre las metas que pretenden alcanzar en esta nueva administración.

¿Cómo se siente al encabezar la Asociación de Cronistas del Estado Chiapas?

Me siento muy contenta y a la vez muy comprometida, ya que ser la presidenta de la Asociación de Cronistas es una gran responsabilidad, ya que nuestro estado es muy grande y tenemos que ir y viajar a diferentes partes de Chiapas para apoyar a los miembros y socios. También hay que motivar el trabajo de los compañeros y difundir sus crónicas en memorias.

¿Nos puede contar cómo se dio este nombramiento?

El nombramiento del nuevo Consejo Directivo de la Asociación se hizo a través de una Asamblea General de los socios que están activos. Es decir, que estén al corriente de sus cuotas anuales. Se hizo por medio de votación secreta con papeles que se depositaron dentro de una caja. Hubo una terna de cinco cronistas, quedando de la siguiente manera: licenciada Sofía Mireles Gavito, presidenta; Dr. Gilberto Francisco Vázquez Domínguez, secretario, y Concepción Ponce Aguilar como tesorera.

¿Qué proyectos plantea para la asociación?

Uno de los proyectos será insistir ante las instancias gubernamentales para el nombramiento de cronistas municipales.

¿Considera que es necesario contar con al menos un cronista por cada municipio?

Sí, es necesario que cada municipio tenga al menos un cronista; aunque si el municipio es grande, puede haber dos cronistas (el oficial y el adjunto), o hasta un Consejo Municipal de la Crónica, que puede tener de 10 a 20 miembros. Por ejemplo, la capital, Tuxtla Gutiérrez, tiene un Consejo de la Crónica Municipal con más de 10 cronistas. Tuxtla Gutiérrez pudiera tener un cronista por cada barrio y colonia que tiene.

¿Por qué cree que existe muy poco interés de parte de los ayuntamientos de cumplir con la designación de un cronista oficial?

Muchos ayuntamientos no nombran cronistas municipales porque no le dan importancia a la memoria histórica de su pueblo. Su prioridad es otra. Además, porque las autoridades estatales no sancionan a los presidentes municipales que no cumplen con la ley en sus artículos 88 y 77.

¿Qué actividades planea llevar a cabo durante su gestión?

Continuaremos nuestras reuniones mensuales, y hacer nuestros dos congresos (encuentros) estatales al año. Entregar los pergaminos Fernán Pavía, José Luis Castro Aguilar y Bernal Díaz del Castillo a los cronistas miembros de la Acech que tengan los méritos para recibirla, y que se entregan anualmente.

También asistir a las presentaciones de libros y/o conferencias de los compañeros cronistas. En este año 2026 vamos a participar con la Unicach en un seminario titulado “Historia, memoria, crónica y oralidad”, el cual inicia el el 26 de marzo y termina el 26 de noviembre. Este seminario consta de 8 sesiones mensuales, el último o penúltimo jueves del mes, de 12:00 a 14:00 horas.

¿Cuál es la importancia de un cronista en los tiempos modernos?

El papel del cronista en estos tiempos modernos es fundamental para que lo que sucede en los municipios quede registrado y no se olvide. Igualmente, el cronista debe ser un defensor del patrimonio cultural arquitectónico y de las tradiciones (como las fiestas patronales, los carnavales y las ferias), con el objetivo de que no se pierdan.

El cronista es el defensor de la identidad de los pueblos y es el guardián de la memoria histórica de los mismos.

¿Dónde el público en general puede leer crónicas?

El público puede leer crónicas en las bibliotecas municipales, o en las páginas de Facebook de la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas; Don Diego de Maz; Huixtla, Recuento de Hechos; Jaime Flores; Armando Parra Lau, etcétera.

Aunque, hay una gran dificultad, ya que cada cronista publica sus obras con sus propios recursos económicos, y entonces, él las vende personalmente. En otras palabras, es difícil conseguir sus obras en las librerías.