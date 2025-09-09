Cronología de un triple crimen

María del Sol Cruz Jarquín, de 28 años, recibió 13 tiros en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, el 2 de junio de 2018 causándole la muerte instantánea. El feminicidio de su hija y la cronología de 7 años, 3 meses y 3 días de exigir justicia para el macabro crimen contra Sol fueron narrados con dolor de madre, con profesionalismo de investigadora y con precisión de periodista por Soledad Jarquín Edgar, ante un auditorio reunido para la presentación de su libro Revelaciones de un crimen de Estado. Impunidad, corrupción y complicidad.

En un hecho inédito, la Fiscalía General del Estado de Chiapas recibió a Soledad, quien voceó el recuento de la búsqueda de justicia por el feminicidio de su hija, la fotoperiodista Sol, el feminicidio de la candidata Pamela Itzamaray Terán Pineda y el asesinato de Adelfo Jiménez Guerra aquella fatídica madrugada del 2 de junio de 2018, en Juchitán, entonces el noveno municipio más peligroso del país y de mayor incidencia delictiva.

Narración

El auditorio lleno mostró consternación. Estuvieron presentes 15 fiscales que tiene Chiapas, incluyendo la fiscal contra feminicidios, doctora Cynthia Velázquez Sánchez, grupos de activistas feministas, de estudiantes universitarios, de dirigentes de colectivos y periodistas… todas y todos escucharon los tres cargos que Soledad Jarquín revela del feminicidio de hace más de siete años que le hace a perpetradores: impunidad, corrupción y complicidad del triple crimen contra Sol: feminicidio, delito electoral y robo.

Con voz grave, animo sin doblegarse y una lucha que no tendrá fin hasta lograr justicia para su hija, Soledad Jarquín Edgar reveló todo, narró todo, denunció a muchos, recorrió países e instituciones de la ONU, y no ha parado ni va a parar, no solo porque así se lo prometió frente a su cadáver cubierto por una metralleta de 13 tiros sino también porque México debe hacer justicia y terminar la espiral de violencia feminicida que ahí sigue sin que se pueda parar al contubernio de políticos, empresarios, policías, fiscalías, autoridades institucionales y mucho más que existe en Oaxaca y en todo el país.