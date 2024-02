Crystal Harris cuenta lo malo de Playboy

La última esposa del magnate Hugh Hefner, fundador de Playboy, fue Crystal Harris, ella tenía 24 años cuando se volvió la tercera esposa del dueño de Playboy, se casaron en 2012 y permanecieron unidos hasta el fallecimiento de él en 2017.

Tras casi seis años de la muerte del polémico Hefner, Harris ha hecho varias revelaciones, muchas de ellas increíbles y escalofriantes sobre lo que fue vivir junto a Hugh en su mansión, de las cosas perversas que ahí ocurrían y de los detalles que nadie se imaginaría que sucedieron tras esas cuatro paredes.

Sexo y poder es lo que abundó en una de las mansiones más famosas del mundo, donde dice Crystal, en su libro Only say good things: surviving Playboy and finding myself (Di solo cosas buenas: sobreviviendo a Playboy y encontrándome a mí misma), sufrió al estar junto a un hombre que no amaba.

Hugh Hefner fundó en 1953, con 8 mil dólares que había pedido en préstamo, la revista Playboy con una fotografía de Marilyn Monroe desnuda como reclamo de su primer número.

La publicación desafiaría la represión sexual de los años 50 y se convertiría en un referente de lucha por la libertad sexual en Estados Unidos, pero también ha sido muy criticada por haber perpetuado los estereotipos machistas sobre las mujeres.

Crystal Harris, quien desde que murió Hugh Hefner ha perdido seguidores en redes porque ya no publica el mismo tipo de fotos incitadoras, sino las de una mujer auténtica, continúa hablando de su libro que se publicó a finales del 2023, en el que rompe el silencio y habla de la misoginia que realmente vivió con el magnate en la mansión Playboy.