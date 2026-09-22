¿Cuál es el estado de salud de la Guzmán?

Alejandra Guzmán se encuentra estable y en proceso de recuperación, así lo dio a conocer la propia cantante a través de un video. La también conocida como “Reina de Corazones” compartió algunos detalles sobre su estado de salud, esto tras “zafarse” su cadera durante el concierto que ofreció el pasado sábado 19 de septiembre en el World Trade Center de Veracruz. “Creo que necesito un médico”.

¿Cómo esta?

La cantante estaba interpretando uno de sus éxitos cuando sintió algo extraño en su cadera y presentó algunos problemas para poder moverse sola. Entonces interrumpió el show, ofreció una disculpa al público por lo sucedido y fue trasladada de emergencia a un hospital cercano.

Tras una revisión completa de sus prótesis, mismas que tiene desde hace algunos años por el daño acumulado en sus articulaciones (desgaste y daños relacionados con los polímeros que tenía), fue dada de alta el domingo 20 de septiembre.

Gracias a que el incidente no pasó a mayores, fue trasladada a su casa, donde permanece bajo condiciones médicas. “Ya fui al doctor, ya descansé, ya se me desinflamó. Esta es mi radiografía, no sé si la puedan ver ahí, es de dobles rotación las dos”, dijo.

La cantante mostró su radiografía, donde se puede apreciar que ambas prótesis se encuentran en su lugar, y demostró que ya se puede parar y caminar. “Gracias, gracias a todos y gracias a Dios porque estoy bien. Estoy completa. Estoy caminando, mírenme. Y, pues gracias a todos los doctores, a Veracruz, voy a ir muy pronto en cuanto pueda y voy a cantar qué es lo que mejor sé hacer y la bailada la voy a tener que dejar más tranquila. Pero de que hay Alejandra hay Alejandra y para mucho tiempo”, dijo.

Tras lo sucedido, la cantante espera poder retomar su gira Los que nos quedamos muy pronto. La “Reina de Corazones” no compartió más información sobre su condición, pero sí relató una experiencia que vivió durante la emergencia en el hospital donde estuvo internada.

Y es que supuestamente una persona habría intentado mover su cadera sin la información necesaria, pero ella lo evitó. “Hay un tipo que llegó al hospital a quererme mover la pierna sin permiso de nadie, sin las placas, entonces ya después llegó un doctor que fue el que me atendió y estaba gracias a Dios ahí en el concierto. No le crean, ya le mandé una demanda por estar difamando y diciendo y lastimádome”, contó.

La cantante no reveló el nombre de la persona en cuestión, pero aseguró que ya interpuso una demanda en su contra por presunta difamación.