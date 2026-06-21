Cuando celebrar era suficiente

En esta nueva entrega del especial por los 50 años de Cuarto Poder, regresamos a los cumpleaños de adultos y a las tradicionales piñatas infantiles que formaron parte de la vida social chiapaneca entre 1994 y el año 2000.

Las páginas de Flash Social, Flashito, Gente Joven, 100% Joven y posteriormente Aquí Entre Nos fueron el escenario donde quedaron inmortalizados muchos de estos momentos que hoy forman parte de la memoria colectiva de nuestro estado.

Los cumpleaños de adultos se distinguían por la convivencia familiar, las reuniones entre amigos y las celebraciones en las que el cariño de los seres queridos era el principal motivo para festejar. Las imágenes también nos permiten observar colores vibrantes, estampados llamativos, sacos amplios, peinados con volumen y estilos que definieron a toda una generación.

Las fiestas infantiles merecen una mención especial, ya que, a diferencia de las actuales, que en su mayoría giran en torno a una temática específica, durante los años 90 esto era poco común, porque lo más importante era la convivencia, los juegos, los dulces y la emoción de romper la piñata.

En el archivo histórico retomado para este especial aparecen algunas excepciones inspiradas en personajes o tendencias populares de la época, como Power Rangers, el futbol, algunos superhéroes y los tradicionales payasos. Sin embargo, la mayoría de las celebraciones conserva una sencillez que hoy resulta entrañable.

Estas imágenes nos recuerdan que la felicidad de aquellos años no dependía de grandes producciones, sino de la alegría de compartir momentos qué terminarían convirtiéndose en sucesos inolvidables.