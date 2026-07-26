Cuando el amor se vuelve obsesión

25 años de secretos es una serie de producción japonesa que cuenta la historia de un hombre retraído que trabaja en un corporativo y que está enamorado de la hija del presidente de la compañía. Sta se ha mantenido cerca de Mariko desde que ella, en la niñez de ambos, lo protegía del bullying en la escuela. Posteriormente Sta presencia un evento desafortunado para su amiga y, desde entonces, jura que siempre estará cerca de ella para darle protección.

La serie de 10 episodios expone cómo esta promesa parece convertirse en obsesión, ya que él ha cumplido su compromiso manteniéndose cerca de ella en las mismas escuelas y ahora, en el mismo lugar de trabajo.

La trama

Sta decide acercarse a Mariko luego de que el padre de ella frena un proyecto en el que la chica había trabajado mucho y que estaba por lanzar. Con el deseo de ayudarla, este chico decide intervenir y logra ser transferido directamente a su departamento.

25 años de secretos es una historia que puede apreciarse desde tres ópticas: la del niño que se convierte en hombre viviendo un amor en secreto, la del valor de una promesa que puede llegar a niveles tóxicos, e incluso deja ver también que este chico podría tener el perfil de un acosador.

La serie es protagonizada por Hokuto Matsumura (Sta), también miembro del famoso grupo de j-pop Sixtones; Sae Okazaki (Mariko), Akihisa Shiono, Tetsuji Tamayama y Nozomi Sasaki.