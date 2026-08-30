Cuando el deseo se convierte en una mentira

Hay historias que parecen demasiado increíbles para ser reales. Un hijo propio es una de esas. El nuevo documental dirigido por la cineasta chilena Maite Alberdi lleva a la pantalla un caso real que comienza con un deseo profundamente humano: convertirse en madre, pero que poco a poco se transforma en una mentira cada vez más difícil de sostener y termina desembocando en un crimen.

La historia sigue a Alejandra, una mujer recién casada qué, después de enfrentar varios abortos espontáneos y la presión de su entorno familiar y social, decide fingir un embarazo. Lo que en un principio parece una mentira destinada únicamente a ocultar una dolorosa realidad comienza a crecer hasta convertirse en una elaborada simulación que involucra a su esposo y a toda su familia.

Es precisamente ahí donde la película encuentra uno de sus puntos más interesantes: no se limita a contar qué ocurrió, sino que intenta explorar las razones que llevaron a una persona a construir una realidad completamente ficticia y las consecuencias de mantenerla durante meses.

Narración

Maite Alberdi, reconocida por su trabajo en el cine documental y dos veces nominada al Óscar, utiliza una propuesta íntima para acercarse a los protagonistas de esta historia. En lugar de presentar el caso únicamente como un suceso criminal, la directora pone especial atención en las personas que estuvieron involucradas y en las circunstancias emocionales y sociales que rodearon los acontecimientos.

Uno de los elementos más interesantes de Un hijo propio es la manera en que combina los testimonios de quienes vivieron el caso con una representación dramática. El documental es protagonizado por Ana Celeste Montalvo y Armando Espitia, acompañados por Luisa Guzmán, Mayra Batalla, Ángeles Cruz y otros integrantes del elenco, mientras que también participan personas reales relacionadas con la historia.

Esta mezcla permite que el espectador conozca los hechos desde diferentes perspectivas. La ficción ayuda a reconstruir momentos que forman parte de la historia, mientras que los testimonios aportan una mirada directa de quienes estuvieron ahí. El resultado es una narración que constantemente juega con los límites entre lo que se representa y lo que realmente ocurrió.

La película también pone sobre la mesa un tema que va mucho más allá del caso: la presión que puede ejercer la sociedad sobre las mujeres respecto a la maternidad. La idea de que convertirse en madre es una obligación, una expectativa o una condición para sentirse realizada puede convertirse en una carga emocional enorme.

Sin justificar las decisiones de Alejandra ni las consecuencias de sus actos, la película invita a preguntarse qué sucede cuando una persona siente que no puede cumplir con aquello que su familia y su entorno esperan de ella. El deseo de tener un hijo deja entonces de ser únicamente una decisión personal y comienza a estar acompañado por miedo, vergüenza, culpa y desesperación.

Una historia incómoda

Ese es uno de los mayores aciertos de la propuesta: no ofrece respuestas sencillas. El espectador puede sentirse incómodo, sorprendido e incluso indignado ante determinadas decisiones, pero también se encuentra frente a una mujer atrapada en una mentira que ella misma construyó y que, con el paso del tiempo, parece adquirir vida propia.

La tensión aumenta conforme la historia avanza. Lo que comenzó como una mentira privada termina involucrando a más personas y amenaza con destruir la vida que Alejandra había construido. La ilusión de un embarazo esperado por familiares que desean convertirse en abuelos y un esposo que espera ser padre convierte cada nueva etapa del engaño en una presión todavía mayor. Y cuando la mentira finalmente alcanza un punto de no retorno, la historia adquiere una dimensión criminal que transforma por completo la percepción de lo ocurrido.

Visualmente, Alberdi mantiene una aproximación íntima y contenida. La película no necesita recurrir constantemente a imágenes impactantes para generar tensión; son los testimonios, los silencios y la reconstrucción de los acontecimientos los que van creando una sensación de incomodidad que crece progresivamente.

También resulta importante la forma en que la película aborda la verdad. En una historia construida alrededor de una mentira, descubrir qué ocurrió realmente se convierte en una parte fundamental de la experiencia. Pero Un hijo propio no parece estar interesada únicamente en resolver el misterio, sino en mostrar cómo una mentira puede crecer hasta convertirse en una realidad imposible de controlar.ReflexiónLa producción, realizada en México por Gato Grande, representa además el primer documental de Maite Alberdi filmado en el país. La directora convierte un caso que en su momento generó un fuerte impacto mediático en una reflexión sobre la familia, las expectativas sociales, la maternidad y la necesidad de comprender aquello que existe detrás de los titulares.

Un hijo propio no es una película cómoda. Tampoco pretende serlo. Su fuerza está precisamente en obligar al espectador a permanecer frente a una historia difícil y preguntarse cómo una situación aparentemente íntima puede terminar adquiriendo consecuencias inimaginables.

Más que un relato sobre un crimen, es una historia sobre las consecuencias de vivir bajo expectativas que pueden llegar a pesar demasiado. Sobre una mentira que comienza como una salida y termina convirtiéndose en una prisión. Y sobre una pregunta que permanece incluso después de los créditos: ¿cuánto puede soportar una persona antes de que la necesidad de aparentar una vida perfecta termine destruyendo la realidad que intenta proteger?

Con una propuesta documental poco convencional, actuaciones que ayudan a reconstruir los hechos y una dirección que apuesta por la intimidad antes que por el morbo, Un hijo propio se presenta como una de esas producciones que no terminan cuando acaba la película. Su verdadera fuerza está en las preguntas que deja abiertas y en la conversación que provoca después de verla.

Una historia real y profundamente humana que demuestra que detrás de una mentira aparentemente imposible puede existir una cadena de decisiones, presiones y consecuencias capaces de cambiarlo todo.