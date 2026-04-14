Cuando el poder cobra vida en el teatro

William Shakespeare entendió perfectamente la naturaleza humana, afirma la directora Angélica Rogel, quien presenta su versión de Rey Lear con Luis de Tavira como actor principal.

Lo esencial del clásico de Shakespeare, y lo que más le interesó a Rogel, a la hora de hacer su adaptación, fueron los mecanismos bajo los que se cede y se toma el poder. En el contexto mexicano del siglo XXI no hay, como tal, realeza, pero sí están latentes otras formas de dominio: “A lo que yo me dedico es al teatro. Entonces, pienso en cómo se pasa la estafeta en el teatro y en cómo se toma esa estafeta”.

La directora habla de cómo llegan nuevos lenguajes a la escena y el respeto sobre lo que ya se está heredando; recuerda comentarios de pasillo sobre la voz de tal o cual artista, cuya voz ya no dice nada. “De la misma forma, de pronto hay personas que ya llevan tiempo en el ámbito que dicen: no, estas nuevas generaciones ya no tienen nada que decir”, continúa.

Con Rey Lear descubrió que en la forma de violencia que es la negación del otro es imposible crear. Lo único que queda es su revés, la destrucción, dice: “Si no vemos la maravilla que nos heredan las generaciones que se están yendo, lo increíble que nos pueden dar a las nuevas generaciones; si no seguimos funcionando y compartiendo, esto siempre va a acabar en destrucción. Por eso decidí adaptar la obra a un ámbito escénico”.

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Uno de los ejes de Rey Lear a los que más fidelidad le guarda Rogel es la ceguera de los que han acumulado todo el poder frente a quienes nada tienen, la desproporción de sus actos: “En esta adaptación se mantienen, tanto el tema del poder y dejar de observar hacia afuera, como el tema de la vejez y lo que conlleva”.

La elección del maestro Luis de Tavira como el protagonista se debe -afirma- a que Lear es un hombre que, encerrado en su propio poder, se vuelve incapaz de ver al otro, mientras que De Tavira sigue pasando la estafeta y compartiendo: “Por eso me parece que es la persona más adecuada para hacerlo”. Rogel abunda en que, contrario al personaje de Lear, él no ha dejado de aportar en este tiempo y, durante los ensayos, se vuelve un colega, un compañero: “Ahí está la gran enseñanza”.

Es visible en que muchos integrantes del elenco han trabajado con De Tavira como director, “y han aprendido de él. Hay algo que permite una sensación de grupo. Creo que ver esto, una compañía tan madura en escena es uno de los grandes atractivos de la obra”. Actúan, entre otros, Diana Sedano, Mariana Gajá y Mauricio García Lozano.

Tendrá 20 funciones del 7 de mayo al 7 de junio en el teatro Helénico. Actualmente hay venta especial de boletos.