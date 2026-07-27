Cuando el terror se cuela en casa

Durante más de dos décadas, James Wan llenó la pantalla de demonios, muñecos malditos y presencias sobrenaturales que se han convertido en algunos de los mayores fenómenos del cine de terror contemporáneo.

El creador de las sagas El conjuro e Insidious asegura que, después de imaginar varias formas de asustar al público, descubrió que el verdadero poder del género nunca ha estado en las criaturas, sino en las emociones que despiertan.

Esa idea la vuelve a explorar en Other mommy, que llegará a los cines en octubre y cuyo primer tráiler acaba de ser lanzado. “El terror nos lleva por una montaña rusa emocional que disfrutamos sin salir lastimados. Al final es una experiencia catártica”, reflexiona el cineasta en entrevista.

Para Wan, entre otras cosas, el terror permite que el público enfrente, desde la seguridad de una sala, los temores de la vida cotidiana. “Nos permite hacer muchas cosas que, en la vida real, la sociedad probablemente no consideraría buenas, pero aquí podemos vivirlas y compartir sentimientos que todos entendemos”, explica.

El miedo pide permiso

Esa filosofía fue una de las razones por las que decidió producir Other mommy, adaptación de la novela Incidents around the house, de Josh Malerman. La historia sigue a Bela, una niña de ocho años que comienza a convivir con una entidad idéntica a su madre, interpretada por Jessica Chastain.

Lo inquietante es que la presencia no puede entrar por la fuerza al hogar: necesita de la pequeña. Publicada en 2024, la novela fue finalista del premio Locus y nominada al Bram Stoker. Malerman es también autor de Bird Box, llevada al cine por Netflix en 2018.

Para el director Rob Savage, responsable de películas como Host y The Boogeyman, esa es la diferencia entre esta historia y otras del género. “No es el típico villano que destruye todo a su paso; es un ser que engaña. Ella manipula a Bela, intenta hacer que dude de sus padres y de su propia realidad. La idea de que un niño, sin saberlo, pueda invitar algo así a su casa resulta realmente aterradora”, explica.

Para Savage, la película también habla de un momento inevitable en la vida de cualquier niño: descubrir que sus padres no son perfectos.

“La familia es nuestra base. Ahí aprendemos las primeras historias que nos contamos sobre el mundo. Son nuestros padres quienes nos arropan por las noches y nos dicen que no hay monstruos debajo de la cama. Ellos construyen nuestra forma de entender la realidad”, señala. “Pero llega una edad en la que dejas de verlos como personajes de cuento de hadas y empiezas a darte cuenta de que son personas con defectos. Es justamente ahí donde aparece ‘Other mommy’ y convierte esas dudas en un arma”, añade.

James Wan coincide en que ese elemento distingue a Other mommy de otros relatos sobrenaturales. “No es un asesino que llega desde afuera. Este monstruo nace dentro del hogar y toma la apariencia de la persona en quien más confías: la madre. Ese tipo de terror psicológico funciona porque ocurre en un ambiente que todos conocemos”, afirma.

Una madre, varios rostros

Other mommy marca además el regreso de Jessica Chastain al cine de terror, ahora en un doble papel como Ursula, la madre de Bela, y la entidad sobrenatural que adopta su apariencia. La actriz había encabezado Mama en 2013 y apareció por última vez en este género en It: Chapter Two, de 2019.