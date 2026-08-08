Cuando el terror también habla de deseo

Gillian Anderson no solo ha dado vida en la pantalla a mujeres que han desafiado las normas, también se ha especializado en abordar el deseo femenino, un tema al que Hollywood no estaba acostumbrado.

Con tres décadas de carrera, la actriz fue Jean Milburn, la terapeuta sexual de la serie Sex education, con quien abrió conversaciones sobre el placer, la intimidad y los tabúes que durante mucho tiempo permanecieron fuera de la pantalla.

Anteriormente, Gillian fue la agente Dana Scully en The X-Files, personaje que demostraba que una mujer podía ocupar el centro de una serie de ciencia ficción sin responder a estereotipos.

Ahora, considera que Hollywood apenas comienza a transformar la manera en que retrata el deseo femenino. Esa reflexión la ve en Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma, la nueva película de Jane Schoenbrun que protagoniza junto a Hannah Einbinder y cuyo tema cabe en una historia de terror.

“La película me hizo recordar muchas experiencias de mi adolescencia, una etapa en la que me sentía torpe, llena de vergüenza y viví situaciones que no habría querido experimentar. Al final, hacer esta película fue un aprendizaje inesperado”, comenta Gillian en entrevista.

Cambios

Ganadora de dos Globos de Oro y dos premios Emmy, la actriz explica que el tema también se volvió parte de su vida fuera de la actuación, especialmente tras publicar dos libros dedicados al deseo femenino, una experiencia que, reconoce, cambió la forma en que conversa públicamente sobre la sexualidad.

“El tema se ha vuelto mucho más visible en los últimos años. En los 90 y los 2000 esa conversación simplemente no existía. Hoy vemos películas como ‘Babygirl’ y ‘Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma’, que abordan el deseo desde una perspectiva distinta”, señala.

Durante mucho tiempo, agrega, hubo demasiadas reglas sobre lo que era aceptable. “Y estábamos frente a la influencia de la pornografía, creo que finalmente existe una narrativa diferente”, considera.

Un slasher que habla del placer

Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma cuenta la historia de Kris (Hannah Einbinder), una joven cineasta que recibe la oportunidad de revivir una exitosa saga de terror, cuya protagonista original, Billy Preston (Anderson), desapareció después de la primera película.

Sin embargo, conforme Kris conoce a Billy y ambas conviven en el viejo campamento donde se filmó la cinta original, la historia pronto deja de girar alrededor del asesino enmascarado para convertirse en una reflexión sobre el deseo, la identidad y la manera en que las películas moldean nuestra forma de entender el sexo y el propio cuerpo.

Para Anderson, lejos de castigar la sexualidad de sus protagonistas, como ocurría en el cine de terror, la cinta plantea una mirada distinta sobre el placer y la intimidad. Eso también alcanzó a Hannah Einbinder, protagonista de la cinta, quien confiesa que interpretar a Kris la obligó a cuestionar su propia relación con la intimidad.

Hannah explica que las largas conversaciones que sostuvo con Jane Schoenbrun sobre vulnerabilidad, deseo y ansiedad hicieron que viviera una experiencia muy similar a la de su personaje.

“Fue increíblemente liberador. Sentí que estaba viviendo una experiencia paralela a la de mi personaje, especialmente gracias a las conversaciones profundas, íntimas y vulnerables que tuve con Jane. Fue muy significativo explorar todo eso”, comenta sobre el filme que se estrena este 15 de agosto en salas.

Producida por Plan B Entertainment, la productora fundada por Brad Pitt, y distribuida por Mubi, la película se estrenó en el reciente Festival Internacional de Cine de Cannes, donde inauguró la sección Un Certain Regard y ganó la Queer Palm.