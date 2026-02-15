Cuando la codicia tienta a la ética

En un sistema hecho para los poderosos, los pobres no conocen la justicia ni la compasión. Pero Rudy Baylor, un joven e inexperto abogado, quiere hacer la diferencia si lo dejan.

Rudy se integra a una firma de abogados de no muy buena reputación. El equipo es liderado por Jocelyn “Bruiser” Stone, una mujer todo terreno que heredó de su padre el despacho que se especializa en casos de personas que han sufrido lesiones graves.

Recién graduado y luego de ser despedido en su primer día de labores de un prestigioso bufete, llega a la nueva firma. Tiene como jefa a una mujer de pocos escrúpulos, quien dice lo que siente antes de pensarlo.

Su primera tarea consiste en planear una estrategia en el caso que sigue por negligencia médica en contra de la gigante aseguradora Great Benefit, pues es la responsable por no dar el tratamiento hospitalario necesario a un joven que murió por ello.

Empieza entonces el dilema de Rudy entre elegir justicia para la familia víctima de la negligencia, que representa a los olvidados del sistema, o llenarse los bolsillos de dinero del lado de la aseguradora, la cual representa a los poderosos.

Todo se vale

El trabajo y la convivencia entre Rudy y su jefa enfrentarán al inexperto litigante a dilemas éticos y a mecanismos, a veces poco ortodoxos, pero útiles a la hora de planear la defensa de una causa.

La serie The rainmaker está basada en la novela del mismo nombre, lanzada en 1995 y que sirvió de inspiración para el filme estrenado en 1997, llevando en los roles protagónicos a Matt Damon y Claire Danes, dirigidos por Francis Ford Coppola.