¿Cuándo llega Spider-Man: brand new day?

La gira de prensa internacional para Spider-Man: brand new day ya arrancó oficialmente en Europa. El elenco de la esperada película de Marvel ha asistido a las premieres y alfombras rojas en Madrid, Ámsterdam, Berlín, Roma y Paris, dejando en el camino estilo y emoción por el estreno de esta cuarta entrega de la saga protagonizada por Tom Holland.

Tras cinco años de espera, Spider-Man: brand new day llega este verano para mostrar una épica batalla del superhéroe arácnido contra Hulk y otros personajes, revelando una unión de mundos dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Sony Pictures México confirmó que la cinta llegará a los cines nacionales el próximo 29 de julio, dos días antes del estreno oficial en Estados Unidos, programado para el 31 de julio.

En esta entrega Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon regresan a sus papeles de Peter Parker, MJ y Ned. Asimismo, veremos a Mark Ruffalo en el icónico personaje de Bruce Banner, es decir, Hulk; a Michael Mando interpretando a Escorpión, Jon Bernthal en el personaje de Punisher y Krondone como Tombstone.

Nuevos rostros

La aparición de la actriz estadounidense Sadie Sink, conocida por su participación en la serie de Netflix Stranger things, también es una de las más esperadas del filme, sin embargo, ni Sony ni Marvel han revelado el papel que la joven interpretará en la historia.

Spider-Man: brand new day ya se perfila como una de las películas más taquilleras del año y los fans de la saga están de suerte, pues el elenco llegará a la Ciudad de México.