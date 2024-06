Intensamente 2, la última colaboración entre Disney y Pixar, se ha convertido rápidamente en uno de los estrenos más esperados del año. En su primer fin de semana en cines, la película logró recaudar la impresionante cifra de 295 millones de dólares a nivel mundial. Las aventuras emocionales de Riley y sus sentimientos han vuelto a capturar la imaginación de audiencias de todas las edades.

La cinta, que explora la mente de Riley con la incorporación de nuevas emociones como Ansiedad, Vergüenza, Envidia y Ennui, no solo ha llenado las salas de cine, sino que también ha dejado a muchos preguntándose cuándo podrán disfrutarla desde la comodidad de sus hogares a través de Disney Plus.

¿Cuándo llegará a Disney Plus?

El éxito rotundo de Intensamente 2 en los cines ha generado una gran expectativa sobre su disponibilidad en plataformas de streaming. Según las tendencias de lanzamientos anteriores de Disney y Pixar, se estima que la película estará disponible en Disney Plus aproximadamente tres meses después de su estreno en cines, lo que situaría su llegada en septiembre de este año.

Para aquellos que prefieren disfrutar del cine desde casa, la espera será breve. Los suscriptores podrán acceder a esta esperada secuela por una tarifa mensual de 179 pesos para la opción básica con anuncios, o elegir el plan anual a mil 599 pesos.

Intensamente 2 no solo ha superado las expectativas en taquilla, sino que también promete ser un éxito en Disney Plus. La combinación de su narrativa envolvente y sus personajes entrañables asegura que continuará siendo un favorito del público por mucho tiempo. Mantente atento a las actualizaciones oficiales de Disney Plus para conocer la fecha exacta de su llegada y prepárate para una nueva aventura emocional desde la comodidad de tu hogar.