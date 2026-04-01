Cuándo llevar al bebé a la playa

Si te estás preguntando con cuántos meses puede ir un bebé a la playa, no estás solo. Es una de las dudas más comunes entre madres y padres primerizos que quieren disfrutar del mar con sus peques sin poner en riesgo su salud.

¿A qué mes puede ir un bebé a la playa?

Los expertos suelen coincidir en que a partir de los 6 meses, un bebé ya puede disfrutar de su primera visita a la playa. ¿Por qué esperar? Hasta esa edad, su piel es extremadamente sensible al sol y su sistema inmunológico aún está en desarrollo.

Sin embargo, algunos padres llevan a sus bebés antes —alrededor de los 3 o 4 meses— por breves ratos y en condiciones muy controladas: nada de sol directo, sombra constante, y alejados del bullicio.

¿Es recomendable llevarlo?

Sí, siempre que se haga con las precauciones necesarias. La playa puede ser un entorno sensorial fascinante para los bebés: el sonido del mar, la brisa suave, la arena… Todo esto les estimula. Pero también implica riesgos si no se toman ciertas medidas. Puedes hacerlo con seguridad, si cumples con estas recomendaciones:

Evita las horas de más sol (entre las 11:00 y las 17:00 horas).

Usa una buena crema solar para bebés.

Vístelo con ropa ligera que cubra su piel, con protección UV.

Protégelo con un gorrito de ala ancha.

Ofrécele agua con frecuencia.

Utiliza juguetes seguros como estos cubos de playa Lassig.

¿Es qué casos es malo llevarlo?

Está expuesto al sol sin protección.

No se hidrata correctamente.

Permanece demasiado tiempo en un entorno caluroso o ventoso.

La zona está muy concurrida o ruidosa.

En bebés menores de 6 meses, estos factores pueden derivar en deshidratación, golpes de calor o irritaciones. Consulta siempre con tu pediatra si tienes dudas.

Consejos para un primer día de playa con tu bebé

Es importante tener en cuenta algunos elementos clave para asegurar su comodidad y bienestar. Elementos básicos como lleva una sombrilla o tienda con protección UV para proporcionarle una sombra segura, así como una toalla o manta que evite el contacto directo con la arena . Aquí te dejamos unos imperdibles que no te pueden faltar, como ropa de repuesto y pañales, además de snacks y agua, y algunos Juguetes suaves y lavables para mantenerlo entretenido.

¿Con cuántos meses puede ir un bebé a la playa?

La respuesta corta: a partir de los 6 meses es lo más seguro, aunque desde los 3 o 4 meses puedes llevarlo brevemente con todos los cuidados necesarios. Lo importante es no exponerlo al sol, hidratarlo bien, proteger su piel y estar atentos en todo momento.