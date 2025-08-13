Cuando Stephanie Salas rompió el silencio

La relación de Luis Miguel con su hija Michelle Salas ahora es cercana y amorosa, pero no siempre fue así, pasó mucho tiempo para que padre e hija pudieran convivir, incluso, durante los primeros años de la vida de la nieta de Silvia Pinal, la paternidad de la niña estuvo en el “anonimato”, sin embargo, Stephanie, que en 1994 estrenó su disco La raza humana, decidió hablar no solo de su proyecto musical, sino que le puso punto final a los rumores sobre quién era el papá de su hija.

“Luis Miguel es padre de mi hija Michelle”, fue la declaración que dio en exclusiva Stephanie Salas al diario El Universal y que salió publicada el 12 de agosto de 1994, cuando la entonces pequeña Michelle tenía cuatro años de edad. Días antes, la hija de Sylvia Pasquel había confirmado que Luis Miguel era el papá de su hija, y días después decidió hablar un poco más sobre el tema consciente que de que si lo hacía se terminarían las malas interpretaciones; en ese entonces Stephanie vivía en unión libre con su entonces pareja, Pablo Valero, quien tres años después, en 1997, se convertiría en padre de su segunda hija, Camila. “Es mejor aclarar los rumores porque solo cuando vienen de la boca del artista es cuando el público sabe realmente la verdad. Lo declaro a los medios porque es una manera de que la gente se entere de la verdad. No me gustan las calumnias. Finalmente todo esto le afecta a mi hija y, para que no haya ningún malentendido prefiero compartir de una manera sincera con el público algo muy personal, es muy real. Es lo mejor para que ya no haya malos entendidos”, expresó.

La integrante de la dinastía Pinal admitió que sobre todo lo aclaraba por su hija, pues los chismes la podían afectar en el futuro. “Por eso decidí hacerlo ahora, en este tiempo, y que el público sepa la verdad de las cosas. El día de mañana crece mi hija y esos chismes le pueden afectar. No sería justo para nadie. Todo mundo en la vida tiene derecho a tener un padre en las condiciones que sean”, añadió.

Cuando Stephania Salas habló abiertamente sobre la paternidad de su hija, vivía con el músico Pablo Valero. La pareja disfrutaba una vida alejada del bullicio de la ciudad y amaba armar reuniones bohemias con sus amigos. “Desde hace algún tiempo vivimos en una casita allá por Los Dinamos. Tratamos de vivir como si lo hiciéramos en un pueblito. Somos muy hogareños, con mi niña, con los dálmatas, en fin”, contó.

Stephanie, conocedora de la polémica que rodeaba a su familia, compartió entonces que ellos no tenían problemas con que viviera en unión libre. “Me súper apoyan. Bueno, mi familia es muy liberal, es la controversia pública andante, no hay ningún problema con ellos”, dijo.

¿Qué pasaba con Luis Miguel?

Mientras las declaraciones personales de Stephanie Salas daban de qué hablar, Luis Miguel estaba en la cima de la popularidad en 1994 por su éxito como cantante.

Entre Luis Miguel y su hija Michelle el acercamiento se dio en gran parte, gracias a la actriz Aracely Arámbula, con quien el llamado “Sol” estuvo de 2005 a 2009 y con quien tiene dos hijos, Miguel y Daniel. Actualmente, padre e hija son cercanos.