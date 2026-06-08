¿Cuándo volverá a tener novio?

Shakira atraviesa uno de los momentos más intensos y exitosos de su carrera. Con una gira internacional, nueva música y una participación histórica en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cantante colombiana asegura que hoy su atención está puesta en una sola dirección: sus hijos y su trabajo.

En entrevista con People en Español, la intérprete habló sobre los cambios que ha experimentado en los últimos años, la fortaleza que encontró tras uno de los periodos más difíciles de su vida y la manera en que la maternidad transformó por completo su perspectiva. “Aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba”, confesó la artista al reflexionar sobre los retos que enfrentó después de su mediática separación de Gerard Piqué.

Aunque durante mucho tiempo ha sido una de las mujeres más observadas del mundo, Shakira asegura que actualmente no tiene espacio para pensar en una nueva relación sentimental. Entre la crianza de Milan y Sasha, los compromisos profesionales y los proyectos que prepara para los próximos meses, el amor no figura entre sus prioridades. “No estoy pensando en futuras parejas. Estoy pensando en criar a mis hijos. Tal vez cuando sean mayores o algo así. No lo sé. Ahora mismo estoy muy ocupada con mi carrera y mi vida”, afirmó.

La cantante también reconoció que convertirse en madre cambió radicalmente su forma de enfrentar las adversidades. En los momentos más complejos de su vida personal, fueron precisamente sus hijos quienes le dieron la fuerza para seguir adelante. “Cuando tu mundo se derrumba, tienes que levantarte y seguir adelante porque tienes la responsabilidad de cuidar a tus hijos”, expresó.