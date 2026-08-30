Cuándo y dónde ver Coyote vs Acme

La distribuidora de cine Zima Entertainment confirmó la llegada de la película Coyote vs Acme a las salas de exhibición comercial y espacios culturales de la Ciudad de México y el país.

La cinta, con una duración total de 1 hora con 38 minutos y dirigida por el cineasta Dave Green, rescata la emblemática narrativa de los personajes animados de Warner Bros. para adaptarla a audiencias contemporáneas mediante un formato híbrido que combina actores de carne y hueso con efectos visuales digitalizados.

Juicio

De acuerdo con datos técnicos y registros de producción coordinados por el Sindicato de Directores de Estados Unidos (DGA, por sus siglas en inglés) y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la historia aborda un litigio judicial donde el mítico personaje del Coyote emprende acciones legales contra la corporación Acme tras fallar de forma recurrente los artefactos adquiridos para la captura del Correcaminos. El reparto estelar del largometraje cuenta con las actuaciones principales de John Cena, Will Forte, Lana Condor y Martha Kelly.

El proyecto cinematográfico desembarca en las carteleras nacionales tras superar un periodo de incertidumbre en la industria hollywoodense, logrando su proyección en recintos de la capital y el interior de la República Mexicana tras acuerdos estratégicos con firmas de distribución internacionales como Ketchup Entertainment.

Las alternativas para disfrutar esta propuesta de entretenimiento familiar en CDMX abarcan circuitos de cine comerciales y recintos de preservación audiovisual.

Cadenas de exhibición comercial

La película forma parte de la cartelera regular en los complejos de Cinépolis y Cinemex, además de cadenas regionales como Supercines. La consulta de horarios e itinerarios de funciones se encuentra disponible directamente en los portales digitales y en las taquillas de los establecimientos.

Cineteca Nacional y recintos culturales

En la Ciudad de México, la producción se proyecta en espacios de difusión cultural como la Cineteca Nacional (incluyendo sus sedes históricas de Xoco y la Cineteca Chapultepec), ofreciendo alternativas de visionado para la comunidad universitaria y el público en general.

Vuelven a la pantalla

El estreno de la película marca el retorno formal de los entrañables personajes a la gran pantalla, consolidando una oferta cinematográfica que reúne el atractivo del cine de comedia y la nostalgia de las animaciones clásicas.